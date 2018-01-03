Уборка "столичного елочного кладбища" обойдется в 300 тысяч гривен

Как сообщили в ведомстве, на уборку деревьев понадобится три дня.

В свою очередь замдиректора КП Киевзеленстрой Дмитрий Заруба призвал жителей столицы не выбрасывать новогодние елки после праздников, а отнести их в специальные пункты приема.

Ведь, после 10 января в каждом из районов города Киева откроются на производственных базах пункты приема елок.

Их можно будет бесплатно сдать туда, после чего деревья утилизируют. В дальнейшем этот материал будет использоваться для подсыпки деревьев в этом году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве вдоль Окружной дороги образовалось "кладбище" молодых елей и сосен.Отмечается, что по всей окружной разбросано по 500 сосен и елей - не меньше.