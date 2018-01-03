Столичный фуникулер вновь установил рекорд

Как отметили в пресс-службе КП "Киевпастранс", это на 2142 человека больше предыдущего рекорда, установленного в прошлом году.

В новогоднюю ночь фуникулер работал на "полную" доставлял горожан и гостей столицы с Подола к главным городским елкам на Софийской и Михайловской площадях.

Всего за одну ночь городским транспортом было перевезено более миллиона горожан, которые предпочли отмечать Новый год не дома, а на главных городских площадях.

Добавим, что фуникулерная система с Подола в Верхний город была сооружена в 1905 году. Верхняя станция Киевского фуникулера имеет выход на верхнюю террасу Владимирской горки. Нижняя станция фуникулера на нынешнем месте была открыта в 1929. Рядом находится станция метро "Почтовая площадь" и Речной вокзал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", после встречи Нового года возле главной елки страны на Софийской площади люди оставили после себя кучи мусора. Именно тут проходили главные торжества ночи.