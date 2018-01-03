Столичная полиция открыла уголовное дело по ДТП с пьяным судьей в Киеве - ФОТО

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киева.

По информации ведомства, следственное управление полиции Киева внесло сведения по данному ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции отметили, что установят подробности ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий.

Как известно, водители транспортных средств госпитализированы. По показаниям драгера – один из них был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Ровно на улице Евгения Коновальца произошла авария, в результате которой поврежденными оказались 26 автомобилей.