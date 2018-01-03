15:56 03.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная полиция открыла уголовное дело по ДТП с пьяным судьей в Киеве - ФОТО

Правоохранители украинской столицы возбудили дело по факту аварии с участием судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрия Усатова. 

Столичная полиция открыла уголовное дело по ДТП с пьяным судьей в Киеве - ФОТО

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Киева.

По информации ведомства, следственное управление полиции Киева внесло сведения по данному ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции отметили, что установят подробности ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий.

Как известно, водители транспортных средств госпитализированы. По показаниям драгера – один из них был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Ровно на улице Евгения Коновальца произошла авария, в результате которой поврежденными оказались 26 автомобилей. 

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