Декабрь для Киева выдался очень теплым

Наиболее холодным в декабре для Киева выдалось 11 число, когда температура воздуха опустилась до минус трех градусов. Наиболее теплыми выдались даты с 20 по 25 декабря, когда показатели на термометрах не падали ниже девяти градусов днем и трех градусов тепла ночью. В декабре было установлено пять температyрних рекордов. В частности, в течении одного месяца выпало наименьшее количество осадков, наибольший снежный покров был зафиксирован на проспекте Науки - 35 сантиметров.

За несколько дней выпало рекордное количество осадков - 129 мм, последний раз такое случалось в 1891 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшее время погоду в Украине и Киеве будет определять теплый воздух.