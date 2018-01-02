19:54 02.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Декабрь для Киева выдался очень теплым

Столичный температурный показатель в декабре оказался самым теплым за последние 136 лет. Об этом сообщают данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Декабрь для Киева выдался очень теплым

Наиболее холодным в декабре для Киева выдалось 11 число, когда температура воздуха опустилась до минус трех градусов. Наиболее теплыми выдались даты с 20 по 25 декабря, когда показатели на термометрах не падали ниже девяти градусов днем и трех градусов тепла ночью. В декабре было установлено пять температyрних рекордов. В частности, в течении одного месяца выпало наименьшее количество осадков, наибольший снежный покров был зафиксирован на проспекте Науки - 35 сантиметров. 

За несколько дней выпало рекордное количество осадков - 129 мм, последний раз такое случалось в 1891 году. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшее время погоду в Украине и Киеве будет определять теплый воздух.

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