Праздничное настроение у всех: столичный кондуктор работает "по-особенному"

Отмечается, что Вадим Риман веселит пассажиров шутками и развлекает их стихотворениями, которые сочиняет буквально на ходу.

Также находчивый украинец приобрел фигурные компостеры, с помощью которых украшает проездные билеты отверстиями в форме елочек, снежинок и другими новогодними узорами.

Риман отмечает, что пассажиры в восторге от его подхода к работе. Они называют его "наш кондуктор — заводной редуктор".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевские власти проинформировали население о начале бесперебойной работе транспорта 31 декабря. Власти сообщили о бесперебойной работе киевского фуникулера в связи с проведением культурных мероприятий на новогодние и рождественские праздники.