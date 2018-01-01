20:00 01.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко в 2018 представит проект генплана Киева

Столичная власть в 2018 году презентует проект генерального плана Киева.

Кличко в 2018 представит проект генплана Киева

Сейчас готовится к общественному обсуждению генеральный план столицы. Каждый киевлянин сможет увидеть, каким образом будет развиваться его район или микрорайон, и что планируется строить.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

По его словам необходимо положить конец хаотичной застройке в столице. Кроме того, следует ввести практику, когда одновременно с жилыми домами строится социальная инфраструктура: школы, детские сады и медицинские учреждения.

Это должен быть стратегический план развития нашего города. Но, однозначно, без общественных обсуждений мы его утверждать не будем, - подчеркнул столичный градоначальник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на территории Венецианского острова в Днепровском районе будет построен парк аттракционов. Городской голова Виталий Кличко уже подписал соответствующее распоряжение о разработке концепции развития такого парка.

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