Кличко в 2018 представит проект генплана Киева

Сейчас готовится к общественному обсуждению генеральный план столицы. Каждый киевлянин сможет увидеть, каким образом будет развиваться его район или микрорайон, и что планируется строить.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

По его словам необходимо положить конец хаотичной застройке в столице. Кроме того, следует ввести практику, когда одновременно с жилыми домами строится социальная инфраструктура: школы, детские сады и медицинские учреждения.

Это должен быть стратегический план развития нашего города. Но, однозначно, без общественных обсуждений мы его утверждать не будем, - подчеркнул столичный градоначальник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на территории Венецианского острова в Днепровском районе будет построен парк аттракционов. Городской голова Виталий Кличко уже подписал соответствующее распоряжение о разработке концепции развития такого парка.