01:00 31.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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План градостроительства Киева почти готов, - Кличко

Виталий Кличко анонсировал публикацию Генерального плана строительства Киева в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

План градостроительства Киева почти готов, - Кличко

По задуму городского главы, рядом с жилыми высотками и домами в частном секторе должны обязательно возводиться социальные муниципалитеты и здания. Мэр уверен, что каждый киевлянин сможет четко увидеть план строительства и обновления его района, каким образом будет развиваться его микрорайон. Кличко также пообещал усилить контроль над хаотическими застройками в городе и разрушению памятников истории. Это будет касаться не только жилищных комплексов, но и торговых точек и площадок. Прежде всего стоит продолжать уделять внимание и обновлению спортивных комлексов в городе.

"Это должен быть стратегический план развития нашего города", - резюмирует киевкий градоначальник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Кличко намерен построить в столице парк аттракционов на Венецианском острове.

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