План градостроительства Киева почти готов, - Кличко

По задуму городского главы, рядом с жилыми высотками и домами в частном секторе должны обязательно возводиться социальные муниципалитеты и здания. Мэр уверен, что каждый киевлянин сможет четко увидеть план строительства и обновления его района, каким образом будет развиваться его микрорайон. Кличко также пообещал усилить контроль над хаотическими застройками в городе и разрушению памятников истории. Это будет касаться не только жилищных комплексов, но и торговых точек и площадок. Прежде всего стоит продолжать уделять внимание и обновлению спортивных комлексов в городе.

"Это должен быть стратегический план развития нашего города", - резюмирует киевкий градоначальник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Кличко намерен построить в столице парк аттракционов на Венецианском острове.