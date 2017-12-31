14:49 31.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Киевский бюджет увеличился в два раза, - Кличко

Киевские власти смогли увеличить поступления в городской бюджет в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

Киевский бюджет увеличился в два раза, - Кличко

Мэр отчитался о растрате бюджетных средств Киева. По его словам, в этом году ему и его команде удалось накопить в этом году 49 млрд гривен бюджетных средств, в то же самое время в 2016 году этот показатель составлял 27 млрд гривен. На данный момент рассматривается 10 проектов по реконструкции и проведения ремонта в 10 столичных детских садах и трех школах. Мэр назвал основные приоритеты траты средст в 2018 году.

- образование - на это будет выделено 13,6 млрд гривен;

- девять млрд гривен планируется направить на здравоохранение;

- десять млрд гривен будет потрачено на обеспечение социальной защиты киевлян.

"Наша задача - наполнять бюджет и развивать инфраструктуру города", - резюмирует киевский глава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти города Киеве готовят большие инфраструктурные проекты в 2018 году. 

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