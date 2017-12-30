В новогоднюю ночь киевские власти усилят полицейские патрули

Так, 30 и 31 декабря в центральной части города будут работать 1500 правоохранителей, в составе кинологов, саперов и взрывотехников. Также круглосуточно будет функционировать специальный центр чрезвычайных ситуаций, куда киевляне смогут обратиться за дополнительной помощью. Дополнительные наряды патрульных будут колесить по всем районам столицы. В нештатном режиме также будут работать госпитали и машины медиков. С шестого по восьмое января на Рождество город будут патрулировать Нацполиция и военнослужащие.

Власти Киева просят граждан быть ответственными и соблюдать правила поведения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на новогодние праздники киевский транспорт изменит свой график работы.