В столице задержан серийный убийца

Мужчина совершил убийства на территории Дарницкого района. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Киева. Сотрудниками полиции Дарницкого управления раскрыта серия убийств, совершенных в ноябре 2017 г. на территории Дарницкого района.

В ходе расследования установлено, что все пострадавшие были связаны между собой родственными, а также дружескими отношениями. Изуродованные тела двух мужчин были выявлены в лесопарковой зоне на Осокорках, а тело 63-летней женщины (матери одного из них) - в квартире на ул. Санаторной.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине охранник убил жениха на свадьбе.