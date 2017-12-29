18:31 29.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице задержан серийный убийца

В столице задержали и объявили подозрение мужчине за совершение трех убийств.

В столице задержан серийный убийца

Мужчина совершил убийства на территории Дарницкого района. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Киева. Сотрудниками полиции Дарницкого управления раскрыта серия убийств, совершенных в ноябре 2017 г. на территории Дарницкого района.

В ходе расследования установлено, что все пострадавшие были связаны между собой родственными, а также дружескими отношениями. Изуродованные тела двух мужчин были выявлены в лесопарковой зоне на Осокорках, а тело 63-летней женщины (матери одного из них) - в квартире на ул. Санаторной.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине охранник убил жениха на свадьбе.

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