В Киеве судья на Land Rover сбил насмерть пешехода - ФОТО

В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщают очевидцы дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Васильковской недалеко от ВДНХ.

Вместе с тем, по информации свидетелей, за рулем Land Rover был судья.

Подробности аварии сейчас устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице сегодня водитель автомобиля Skoda Fabia въехал в торговый киоск. В результате инцидента машина сбила трехлетнюю девочку. Ребенок находился вместе с мамой возле магазина.