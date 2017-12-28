05:30 28.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100182879:Polishuk

В Киеве судья на Land Rover сбил насмерть пешехода - ФОТО

В Киеве в среду, 27 декабря, иномарка сбила пешехода.

В Киеве судья на Land Rover сбил насмерть пешехода - ФОТО

В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщают очевидцы дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Васильковской недалеко от ВДНХ.

Вместе с тем, по информации свидетелей, за рулем Land Rover был судья.

Подробности аварии сейчас устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице сегодня водитель автомобиля Skoda Fabia въехал в торговый киоск. В результате инцидента машина сбила трехлетнюю девочку. Ребенок находился вместе с мамой возле магазина.

Поделиться
Читайте также:
 
Законопроект о приватизации будет рассмотрен одним из первых в новом году, - Парубий Синоптики обещают в Киеве усиление ветра В Петербурге прогремел взрыв, десять человек пострадали Работа над обменом пленными в Минске будет продолжена, - Кучма
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив