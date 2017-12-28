Столица задолжала за тепло 3,9 миллиарда гривен

Таким образом – задолженность уже составляет 3,9 миллиарда гривен. Такие данные распространили в пресс-службе ПАО “Киевэнерго”. Максимальную задолженность за тепло, а также за отопление и горячую воду перед “Киевэнерго” сейчас имеют население и ЖЭО города — 2,1 миллиарда гривен и 744 миллиона гривен соответственно.

Серьезную задолженность за отопление накопил госбюджет. На начало декабря 2017 задолженность финансируемых из госбюджета организаций составила 100,6 млн грн..

Как сообщал УРА-Информ, в украинских городах с 2018 г. вырастут тарифы на холодную воду.