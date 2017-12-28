19:42 28.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столица задолжала за тепло 3,9 миллиарда гривен

Задолженность киевских потребителей тепловой энергии перед ПАО “Киевэнерго” на первое декабря увеличилась на миллиард гривен.

Столица задолжала за тепло 3,9 миллиарда гривен

Таким образом – задолженность уже составляет 3,9 миллиарда гривен. Такие данные распространили в пресс-службе ПАО “Киевэнерго”. Максимальную задолженность за тепло, а также за отопление и горячую воду перед “Киевэнерго” сейчас имеют население и ЖЭО города  — 2,1 миллиарда гривен и 744 миллиона гривен соответственно.

Серьезную задолженность за отопление накопил госбюджет. На начало декабря 2017 задолженность финансируемых из госбюджета организаций составила 100,6 млн грн..

Как сообщал УРА-Информ, в украинских городах с 2018 г. вырастут тарифы на холодную воду.

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