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Синоптики обещают в Киеве усиление ветра

В четверг, 28 декабря, в Киеве синоптики предупреждают об усилении ветра.

Синоптики обещают в Киеве усиление ветра

По данным Украинского гидрометцентра сегодня ожидаются порывы ветра до 15-20 метров на секунду. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в случае усиления ветра советуют киевлянам плотно закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые могут упасть наружу.

Также, находясь на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. При этом парковать машины рядом с деревьями также не советуют.

Такая же ветреная погода сохранится и 29 декабря, а 30 декабря ожидаются дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Напомним, как сообщил УРА-Информ, в Киеве в среду без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепоа. Днем потеплеет до 5-7 градусов.

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