Салон красоты горел в центре столицы

Такие данные распространила пресс-служба ГСЧС. Согласно данным – 27-го декабря в 17.53 в координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в столице поступило сообщение о пожаре на ул. Городецкого.

Как оказалось - пожар произошел в салоне красоты, который расположен в подвальных помещении шестиэтажного жилого дома. В 18.42 спасатели локализовали пожар, в 18.48 – ликвидировали - сказано в сообщении. Также говорится, что на месте происшествия работало четыре единицы основной и спецпожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Как сообщал УРА-Информ, в столице горел "Ашан".