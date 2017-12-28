15:40 28.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Салон красоты горел в центре столицы

В центре столицы пожарные устранили недавно возгорание в салоне красоты. 

Салон красоты горел в центре столицы

Такие данные распространила пресс-служба ГСЧС. Согласно данным – 27-го декабря в 17.53 в координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в столице поступило сообщение о пожаре на ул. Городецкого.

Как оказалось - пожар произошел в салоне красоты, который расположен в подвальных помещении шестиэтажного жилого дома. В 18.42 спасатели локализовали пожар, в 18.48 – ликвидировали - сказано в сообщении. Также говорится, что на месте происшествия работало четыре единицы основной и спецпожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Как сообщал УРА-Информ, в столице горел "Ашан".

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