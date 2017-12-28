Кличко намерен построить в столице парк аттракционов на Венецианском острове

Городской голова Виталий Кличко уже подписал соответствующее распоряжение о разработке концепции развития такого парка. Как сообщает в четверг, 28 декабря, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, разработка концепции развития парка и ее реализация позволит удовлетворить потребности киевлян и гостей столицы в развлечениях, досуге и активном отдыхе.

При этом заказчиком разработки концепции определено коммунальное предприятие "Киевский центр развития городской среды", которое в установленном порядке должно предоставить генеральную проектную организацию для исполнения работ.

При этом в КГГА уверены, что создание такой зоны развлечений и досуга также будет способствовать физическому развитию личности, поддерживать массовый детско-юношеский отдых и популяризировать здоровый образ жизни

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко отметил, что новые дороги соответствуют европейским стандартам, строительство которых будет продолжаться в 2018 году.