13:32 28.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100182944:Polishuk

Кличко намерен построить в столице парк аттракционов на Венецианском острове

В Киеве на территории Венецианского острова в Днепровском районе будет построен парк аттракционов.

Кличко намерен построить в столице парк аттракционов на Венецианском острове

Городской голова Виталий Кличко уже подписал соответствующее распоряжение о разработке концепции развития такого парка. Как сообщает в четверг, 28 декабря, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, разработка концепции развития парка и ее реализация позволит удовлетворить потребности киевлян и гостей столицы в развлечениях, досуге и активном отдыхе.

При этом заказчиком разработки концепции определено коммунальное предприятие "Киевский центр развития городской среды", которое в установленном порядке должно предоставить генеральную проектную организацию для исполнения работ.

При этом в КГГА уверены, что создание такой зоны развлечений и досуга также будет способствовать физическому развитию личности, поддерживать массовый детско-юношеский отдых и популяризировать здоровый образ жизни

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко отметил, что новые дороги соответствуют европейским стандартам, строительство которых будет продолжаться в 2018 году.

Поделиться
Читайте также:
 
Сенченко заявил, что письмо Януковича к Путину в 2014 году появилось "по заказу Кремля" "Ювентус" готов расстаться с одним из лидеров команды Среднемесячная зарплата в 2017 году выросла до 6,9 тыс. гривен, - Рева На Черниговщине депутат горсовета попался на взятке
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив