03:00 27.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В столице зафиксировали самую теплую зимнюю ночь за 136 лет

Впервые за 136 лет метеонаблюдений в зимний период в ночь на, 26 декабря, температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +3,1°С – этот показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году.

В столице зафиксировали самую теплую зимнюю ночь за 136 лет

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Так, в столице наблюдалась самая теплая с 1881 года ночь. Учитывая высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и наивысшего среднесуточного значения температуры, которое тоже было зафиксировано климатологами обсерватории в позапрошлом году.

Отмечается, что такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Украине и всем северном полушарии в четверг, 21 декабря, день зимнего солнцестояния. Момент, когда Земля расположится в южной точке эклиптики, максимально близко от Солнца, в 2017 году будет в 16:28 по Гринвичу. В Южном полушарии начнется астрономическое лето.

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