В столице зафиксировали самую теплую зимнюю ночь за 136 лет

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Так, в столице наблюдалась самая теплая с 1881 года ночь. Учитывая высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и наивысшего среднесуточного значения температуры, которое тоже было зафиксировано климатологами обсерватории в позапрошлом году.

Отмечается, что такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Украине и всем северном полушарии в четверг, 21 декабря, день зимнего солнцестояния. Момент, когда Земля расположится в южной точке эклиптики, максимально близко от Солнца, в 2017 году будет в 16:28 по Гринвичу. В Южном полушарии начнется астрономическое лето.