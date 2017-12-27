В столице в парках воруют елки и продают их на рынках – ФОТО

Как отметили в ведомстве, с начала года работниками коммунальных служб было посажено 3,5 тыс. сосен и елей. А незаконно вырубили уже 100, что на 44 дерева больше, чем в прошлом году.

Для того чтобы защитить саженцы от похитителей, деревья обработали спецвеществом, которое распространяет неприятный запах в теплом помещении.

Но такие меры к сожалению не помогают. К примеру, на аллее рядом с пр. Ватутина за одну ночь срезали под корень два молодых дерева. Аналогичная ситуация произошла в сквере по улице Тампере на Отрадном.

По словам местных жителей, похожие деревца потом продавали на одной из станций скоростного трамвая.

За прошлую неделю коммунальщики демонтировали сразу два нелегальных елочных базара в Дарницком районе — по улице Драгоманова, 9, и улице Декабристов, 6.

Такая ситуация с незаконным уничтожением молодых деревьев наблюдается не только в Киеве, но и области. В свою очередь полицейские сообщают, что уже составили 17 протоколов за незаконную торговлю елками и соснами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", штраф за незаконную вырубку зеленых красавиц накануне Нового года и Рождества составит от 399 до 1852 гривен в зависимости от причиненного вреда. Согласно постановлению Кабмина, возмещается вред за незаконную вырубку хвойных деревьев в возрасте до 41 года в декабре-январе. Отмечается, что размер штрафа зависит от диаметра срезанного дерева.