19:47 27.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице подорожали молоко и яйца

В ноябре 2017 г. продукты в столице  подорожали на 0,4%. 

В столице подорожали молоко и яйца

Такие данные приводит Главное управление статистики Киева. На потребительском рынке города в ноябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,4%.

Отмечается, что больше всего в столице подорожали яйца — на 8,4%, а также молоко — на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,2%, и сливочное масло — на 2,1%. При этом некоторые продукты подешевели, например, сахар — на 6,7%, а также фрукты — на 3%, рыба — на 1,8%. Цены же на алкогольные напитки и изделия из табака повысились на 0,6%.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине дорожают продукты питания. Об этом в декабре 2017 г. данные распространил Госстат.

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