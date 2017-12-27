В столице подорожали молоко и яйца

Такие данные приводит Главное управление статистики Киева. На потребительском рынке города в ноябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,4%.

Отмечается, что больше всего в столице подорожали яйца — на 8,4%, а также молоко — на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,2%, и сливочное масло — на 2,1%. При этом некоторые продукты подешевели, например, сахар — на 6,7%, а также фрукты — на 3%, рыба — на 1,8%. Цены же на алкогольные напитки и изделия из табака повысились на 0,6%.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине дорожают продукты питания. Об этом в декабре 2017 г. данные распространил Госстат.