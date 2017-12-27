12:23 27.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице ограничат движение по двум мостам

Движение транспорта по столичным Московскому и Южному мостам частично ограничат.

В столице ограничат движение по двум мостам

В столице сегодня, 27 декабря 2017 г., частично планируют ограничить движение транспорта по Московскому и по Южному мостам. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Известно о том, что движение транспорта по Московскому и Южному мостам отчасти ограничат в связи с необходимыми ремонтными работами. Ограничение будет актуально 27 декабря: с 11:00 до 17:00 на Южном мосту в направлении движения с пр. Бажана на Надднепрянское шоссе; с 13:00 до 18:00 по столичному Московскому мосту и мосту через р. Десенка в сторону станции метро "Петровка"; с 20:00 до 24:00 по Московскому мосту и мосту через Десенку в сторону Троещины.

Как сообщал УРА-Информ, движение по Московскому мосту было также ограничено в ноябре.

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