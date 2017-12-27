19:33 27.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под Киевом перевернулась маршрутка: есть пострадавшие

26 декабря поздно вечером на 12-м километре трассы “Таможня-Фастов” (Киевская область) в результате ДТП с участием маршрутки пострадали пассажиры. 

Под Киевом перевернулась маршрутка: есть пострадавшие

Об этом передали в пресс-службе ГУНП Украины в Киевской области. Согласно этой информации – маршрутка, которая ехала по маршруту "Киев-Фастов" слетела в кювет и перевернулась.

На момент ДТП в салоне находились 22 пассажира. По итогам дорожно-транспортного происшествия 13-ть человек с телесными повреждениями были доставлены в районную больницу, семерых пришлось в больнице оставить на лечение - говорится в сообщении. Причина аварии – водитель не выбрал безопасности скорости.

Как сообщал УРА-Информ, в Кривом Роге маршрутка врезалась в иномарку.

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