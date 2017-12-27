Под Киевом перевернулась маршрутка: есть пострадавшие

Об этом передали в пресс-службе ГУНП Украины в Киевской области. Согласно этой информации – маршрутка, которая ехала по маршруту "Киев-Фастов" слетела в кювет и перевернулась.

На момент ДТП в салоне находились 22 пассажира. По итогам дорожно-транспортного происшествия 13-ть человек с телесными повреждениями были доставлены в районную больницу, семерых пришлось в больнице оставить на лечение - говорится в сообщении. Причина аварии – водитель не выбрал безопасности скорости.

Как сообщал УРА-Информ, в Кривом Роге маршрутка врезалась в иномарку.