18:51 26.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице у академика НАН украли 15 миллионов гривен

В Голосеевском районе столицы злоумышленники совершили разбойное нападение на квартиру академика НАН.

В столице у академика НАН украли 15 миллионов гривен

Из квартиры в итоге украли около 15 миллионов гривен. Об этом сообщил информированный источник. У академика НАН было украдено около 15 миллионов гривен – рассказал источник.

В столичном же управлении полиции отметили, что "25 декабря вечером в Голосеевское управление полиции поступило сообщение про разбойное нападение на дом гражданина". Неизвестные связали мужчину и его супругу и, угрожая расправой, завладели суммой денег и ювелирными изделиями. По факту уже открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, в Ковеле с главной елки была украдена иллюминация.

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