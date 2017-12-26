В столице у академика НАН украли 15 миллионов гривен

Из квартиры в итоге украли около 15 миллионов гривен. Об этом сообщил информированный источник. У академика НАН было украдено около 15 миллионов гривен – рассказал источник.

В столичном же управлении полиции отметили, что "25 декабря вечером в Голосеевское управление полиции поступило сообщение про разбойное нападение на дом гражданина". Неизвестные связали мужчину и его супругу и, угрожая расправой, завладели суммой денег и ювелирными изделиями. По факту уже открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, в Ковеле с главной елки была украдена иллюминация.