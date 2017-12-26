19:48 26.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столица задолжала за электроэнергию 800 миллионов гривен

Долг столичных потребителей за электрическую энергию перед ПАО "Киевэнерго" на начало декабря 2017  г. уже составляет 807 млн ​​грн. 

Столица задолжала за электроэнергию 800 миллионов гривен

Об этом данные распространили в пресс-службе ПАО "Киевэнерго". Основными должниками все так же остаются предприятия жизнеобеспечения коммунальной формы собственности и населения.

В частности - предприятия жилкоммунхоза, в т. ч. предприятия жизнеобеспечения города, которые должны за электроэнергию 263,9 млн грн. Долг же крупнейшего должника ПАО АК "Киевводоканал" на начало декабря 2017 г. уже составляет 92,1 миллиона гривен. Ожидаемая сумма долга "Киевводоканала" на начало января 2018 г. - 104 миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, киевляне задолжали за тепло 1,3 миллиарда гривен.

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