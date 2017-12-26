18:21 26.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100182748:mysnichenko

На Южном мосту частично ограничат движение

Согласно информации Киевавтодора, в ночь на 27-е декабря движение автотрaнспорта Южным мостом в Киеве частично ограничат.

На Южном мосту частично ограничат движение

Такая информация поступила от пресс-службы КГГА. Согласно этим данным - движение будет ограничено по причине ремонта деформационного шва в сторону движения на Надднепрянское шоссе с просп. Бажана.

С 22:00 26-го декабря до 6:00 27-го декабря по причине ремонта деформационного шва на Южном мостовом переходе в сторону движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе ограничат движение транспорта - сказано в сообщении. Коммунальная корпорация уже извинилась за временные неудобства, связанные с ремонтом.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре было ограничено движение по Московскому мосту.

Поделиться
Читайте также:
 
Американская семья наряжает одну и ту же елку 34 года подряд В Украине из-за протестов за год 400 раз блокировали дороги Эксклюзивное исполнение известной рождественской песни стало хитом – ВИДЕО На помощь семьям погибших силовиков АТО направили 11 миллионов гривен
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив