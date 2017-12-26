На Южном мосту частично ограничат движение

Такая информация поступила от пресс-службы КГГА. Согласно этим данным - движение будет ограничено по причине ремонта деформационного шва в сторону движения на Надднепрянское шоссе с просп. Бажана.

С 22:00 26-го декабря до 6:00 27-го декабря по причине ремонта деформационного шва на Южном мостовом переходе в сторону движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе ограничат движение транспорта - сказано в сообщении. Коммунальная корпорация уже извинилась за временные неудобства, связанные с ремонтом.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре было ограничено движение по Московскому мосту.