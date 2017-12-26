13:30 26.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева ограбили магазин шуб - ФОТО

Во вторник, 26 декабря, на Крещатике группа неизвестных злоумышленников разбили ломом стеклянные двери и ограбили магазин верхней одежды. В частности, грабители забрали дорогие меховые изделия.

В центре Киева ограбили магазин шуб - ФОТО

По словам хозяин магазина, пропало 40 штук шуб. При этом стоимость каждой шубы примерно состовляет от 40 до 60 000 гривен.

"Сигнализация сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны, но преступники успели скрыться", - отметил предприниматель.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов заявили, что на месте преступления они нашли два лома. Кроме того, над входом есть камеры видеонаблюдения, поэтому есть вероятность, что неизвестных вскоре поймают.

Сейчас столичные правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четверо неизвестных в балаклавах и с автоматами в руках совершили разбойное нападение на один их ювелирный магазин в Николаеве.

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