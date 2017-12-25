В Киеве из-за обвала стены без газа остались четыре дома - ФОТО

Сейчас на месте работают сотрудники "Киевгаза". Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в результате обвала повреждена газовая труба низкого давления.

Сейчас спасатели проводят подключение газа в трех домах. Четвертый дом будет подключен в течение среды на следующей неделе. В КГГА также отметили, что управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района проводит работы по уборке кирпичной стены.

Также в результате обвала были повреждены два автомобиля марок BMW и Lexus. Оба авто уже извлекли из-под завала, - заверили столичные власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева обрушилась кирпичная стена между домами.

В результате инцидента повреждены два автомобиля и газопровод. К счастью, жертв среди людей нет.