На Майдане проходит митинг за справедливый суд для убийц журналиста Веремия - ФОТО

В Киеве на Майдане Независимости собралось несколько сотен людей, которые не согласны с условным сроком обвиненному в причастности к убийству журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия. Среди участников акции – журналисты, волонтеры, военные и неравнодушные граждане.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, на акции протеста присутствуют депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко, а также адвокат Веремия. В частности, она утверждает, что Крысину должны были дать не менее семи лет.
Стоит напомнить, что журналист Веремий был убит около Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.
Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме. Дело рассматривали около трех лет.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заказчик убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова находится на территории России.