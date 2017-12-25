19:14 25.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Майдане проходит митинг за справедливый суд для убийц журналиста Веремия - ФОТО

В Киеве на Майдане Независимости собралось несколько сотен людей, которые не согласны с условным сроком обвиненному в причастности к убийству журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия. Среди участников акции – журналисты, волонтеры, военные и неравнодушные граждане.

На Майдане проходит митинг за справедливый суд для убийц журналиста Веремия - ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, на акции протеста присутствуют депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко, а также адвокат Веремия. В частности, она утверждает, что Крысину должны были дать не менее семи лет. 

Стоит напомнить, что журналист Веремий был убит около Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме. Дело рассматривали около трех лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заказчик убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова находится на территории России.

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