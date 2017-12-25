11:41 25.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Киев надвигается ветряной шторм

В Киеве сегодня, 25 декабря ветер достигнет рекордной для этой зимы скорости в 20 м\с. Об этом передает Укргидрометцентр.

На Киев надвигается ветряной шторм

Сообщается, что ветер налетит на город ближе к полудню, его порывы будут колебаться на уровне в 15-22 м\с. Городские власти просят киевлян соблюдать элементарные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов и деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или просто оставаться дома;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей.

В случае перебоев с электроэнергией киевлян просят информировать об этом специальные службы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", городские власти просят киевлян быть предельно внимательными передвигаясь вдоль крыш, так как существует возможность падения сосулек.  

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