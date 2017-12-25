На Киев надвигается ветряной шторм

В Киеве сегодня, 25 декабря ветер достигнет рекордной для этой зимы скорости в 20 м\с. Об этом передает Укргидрометцентр.
Сообщается, что ветер налетит на город ближе к полудню, его порывы будут колебаться на уровне в 15-22 м\с. Городские власти просят киевлян соблюдать элементарные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов и деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или просто оставаться дома;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей.
В случае перебоев с электроэнергией киевлян просят информировать об этом специальные службы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", городские власти просят киевлян быть предельно внимательными передвигаясь вдоль крыш, так как существует возможность падения сосулек.