21:15 25.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне жалуются на горы мусора в подземных переходах - ФОТО

Жители Соломенского района Киева крайне возмущены, что один из пешеходных переходов завален мусором. Такой беспредел творится уже несколько месяцев. 

Киевляне жалуются на горы мусора в подземных переходах - ФОТО

Соответствующее фото опубликовал житель столицы Алексей Савенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Киев. Подземный переход возле Радиорынка. Через Чоколовский бульвар. Воды по щиколотку, мусора по пояс…Куча мусора растет с прошлой среды! Я думал, ее уберут до субботы. На сегодня (25 декабря – ред.) - никто не чешется", - отметил он.

В свою очередь данную ситуацию стали комментировать другие пользователи соцсети. 

"Чисто ведь не там где убирают, а там где не мусорят...".

"Мусорят и в Париже, и в Берлине, и в Лондоне. Но там оперативно убирают".

"А снег тоже люди набрасывают? Он тоже не убирается. Воды где по щиколотку, где и по колено... ни выйти, ни зайти в общественный транспорт нельзя, не промочив ноги. И конкретно промочив, набрав через верх. А потом весь день сидеть с мокрыми ногами в офисе".

"Да, ужас. А я на Севастопольской живу, частенько бывала раньше в этом переходе, не замечала такого беспорядка... Слов нет, народ!".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 

Вообщем-то, пока дорожно-эксплуатационное управление Соломенского района никак не отреагировало на претензии жителей района.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре украинской столице на улице Саксаганского возле переполненного мусорного бака заметили большую кучу отходов. И это не Львов, а действительно Киев, заявив блогер на своей странице в соцсети Facebook.

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