Киев заявил о поставках летального оружия из ЕС

Соответствующие заявление сделал директор государственного предприятия Спецтехноэкспорт Павел Барбул в интервью Радио Свобода.

По его словам, украинские военнослужащие закупают аналоги советских боеприпасов, производят которые в странах бывшего соцлагеря. Из стран Европы в Украину поступают ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы (100 мм и 152 мм).

Называть, какие именно страны продают Украине оружие, в каких объемах и по каким ценам Барбул отказался. В то же время, он подчеркнул, что на внешних рынках сохраняются значительные ограничения по продаже Украине летального оружия.

"Ситуация поставок летального оружия в воюющую страну – это ограничение для всех. У нас бывают ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставки боеприпасов уже в течение двух лет", – сказал он.

Напоследок глава госпредприятия добавил, что в Украину в этом году уже поставляли летальное оружие из США – партии гранатометов PSRL-1 (модернизированные советские РПГ-7).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп одобрит выделения Украине из оборонного бюджета США 350 млн долларов на оборонное оружие, в том числе 50 млн долларов — на летальное оружие, до конца 2017 года.