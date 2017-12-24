Власти Киева просят граждан держаться подальше от крыш

Об этом передает КГГА.

На данный момент температура в городе поднялась до осенних шести градусов тепла, как и предупреждали синоптики, что на 24-26 декабря стоит ожидать потепления по всей территории Украины. Из-за усиления скорости ветра до 15-20 м/с и в результате температурных перепадов с крыш домов массово стали сыпаться сосульки и ледяные глыбы. В КГГА дали несколько советов, чтобы не оказаться жертвой зимней стихии:

- обращать внимание на наличие опасных образований из льда а крышах домов;

- не входить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия;

- по возможности держаться на расстоянии трех метров от зданий и других сооружений;

- быть внимательными во время прогулок в парке, особенно с детьми.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течение недели в Киеве от падения сосулек было травмировано девять человек.