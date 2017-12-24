13:53 24.12.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Власти Киева просят граждан держаться подальше от крыш

Городские власти просят киевлян быть предельно внимательными передвигаясь вдоль крыш, так как существует возможность падения сосулек. 

Власти Киева просят граждан держаться подальше от крыш

Об этом передает КГГА.

На данный момент температура в городе поднялась до осенних шести градусов тепла, как и предупреждали синоптики, что на 24-26 декабря стоит ожидать потепления по всей территории Украины. Из-за усиления скорости ветра до 15-20 м/с и в результате температурных перепадов с крыш домов массово стали  сыпаться сосульки и ледяные глыбы. В КГГА дали несколько советов, чтобы не оказаться жертвой зимней стихии:

- обращать внимание на наличие опасных образований из льда а крышах домов; 
- не входить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия;
- по возможности держаться на расстоянии трех метров от зданий и других сооружений;
- быть внимательными во время прогулок в парке, особенно с детьми.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течение недели в Киеве от падения сосулек было травмировано девять человек.

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