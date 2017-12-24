В центре Киева обвалилась стена между дворами

В результате инцидента повреждены два автомобиля и газопровод. К счастью, жертв среди людей нет.

Как сообщила спикер столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, авария произошла во дворе дома по улицу Антоновича около половины второго ночи. Осколки рухнувшей стены упали на машины, а также на газопровод, который проходил вдоль стены и крепился к ней.

Вместе с тем пожара не произошло, поэтому спасатели ГосЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации не привлекались.

На место происшествия выехала газовая служба и районная администрация, - рассказала Водолага.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 20 декабря, в столичной многоэтажке произошел пожар. К счастью никто во время инцидента не пострадал. Вместе с тем спасателями пришлось эвакуировать 25 жителей дома.