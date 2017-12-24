Киевляне просят городские власти начать открывать общественные катки

Об этом передает официальный сайт КГГА.

В тексте петиции говорится, что в течение многих лет в парках, на стадионах и площадях Киева каждую зиму заливали катки. Это отличное мероприятие для отдыха и досуга молодежи и детей, особенно это полезно для здоровья и тренировки дыхания. Киевляне предлагают начать обустройство катков на месте шашлычных и свободных мест в столичных парках. Покамест петиция набрала 26 подписей из 10 тыс необходимых, чтобы ее начал рассматривать Киевсовет.

Ранее на сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой заменить украинскую абетку латинскими буквами, что помогло бы иностранцам скорее выучить украинский язык.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на официальном сайте Администрации президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с просьбой о строительстве нового транспортного пути в Киево-Святошинском районе.