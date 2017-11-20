15:38 20.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице заболеваемость гриппом ниже эпидемиологического порога на 17,9%

В учреждения здравоохранения столицы за 46-ю неделю были госпитализированы 1155 человек.

В столице заболеваемость гриппом ниже эпидемиологического порога на 17,9%

Среди них - 131 ребенок. В столице показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидемиологического порога на 17,9%. Об этом данные недавно передал замглавы Киевской городской администрации Николай Поворозник – передает пресс-служба КГГА.

Согласно словам Поворозника, за 46-ую неделю эпидемиологического сезона в городе показатель заболеваемости гриппом составил 574,4 и он - ниже эпидемиологического порога - на 17,9%. Если же сравнивать с предыдущей неделей – то фиксируют небольшой рост заболеваемости – и это именно за счет детского населения.

Как сообщал УРА-Информ, неделю назад в столице фиксировали рост заболеваемости гриппом.


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