08:32 20.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100179499:Polishuk

В Киеве столкнулись две машины

В Киеве в воскресенье вечером, 19 ноября, столкнулись легковые автомобили Mercedes и Mitsubishi.

В Киеве столкнулись две машины

В результате аварии, к счастью, серьезных травм никто не получил. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Старонаводницкая.

По предварительным данным, Mercedes двигался на высокой скорости и водитель не справился с управлением. В итоге иномарка выехала на полосу встречного движения, где и врезалась в Mitsubishi.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье вечером на проспекте Победы столкнулись сразу шесть машин. К счастью, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в направлении метро Нивки в левой полосе движения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив