В Киеве столкнулись две машины

В результате аварии, к счастью, серьезных травм никто не получил. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Старонаводницкая.

По предварительным данным, Mercedes двигался на высокой скорости и водитель не справился с управлением. В итоге иномарка выехала на полосу встречного движения, где и врезалась в Mitsubishi.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье вечером на проспекте Победы столкнулись сразу шесть машин. К счастью, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в направлении метро Нивки в левой полосе движения.