13:31 20.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве начали подготовку к новогодним праздникам

В столице в понедельник, 20 ноября, начали ремонт и монтаж праздничной новогодней иллюминации.

В Киеве начали подготовку к новогодним праздникам

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, подразделение архитектурно-декоративной подсветки коммунального предприятия "Киевгорсвет" сегодня начинает работы по подготовке к новогодним праздникам. Включат новогоднюю иллюминацию в День Святого Николая - 19 декабря, - пояснили в КГГА.

В администрации также добавили, что праздничные гирлянды, шары, "падающий лед" и "ожерелье" появятся на деревьях, тросовых растяжках и опорах освещения на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского, а также на Майдане Независимости, Софийской и Европейской площадях.

На зданиях Национальной филармонии, Национальной музыкальной академии им. Чайковского, Киевской городской государственной администрации, Главпочтамта, Дома профсоюзов появятся гирлянды в виде украинской вышивки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главную новогоднюю елку столицы украсят 3,6 километров неоновых гирлянд. Ее открытие также запланировано на 19 декабря.


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