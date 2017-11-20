В Киеве начали подготовку к новогодним праздникам

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, подразделение архитектурно-декоративной подсветки коммунального предприятия "Киевгорсвет" сегодня начинает работы по подготовке к новогодним праздникам. Включат новогоднюю иллюминацию в День Святого Николая - 19 декабря, - пояснили в КГГА.

В администрации также добавили, что праздничные гирлянды, шары, "падающий лед" и "ожерелье" появятся на деревьях, тросовых растяжках и опорах освещения на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского, а также на Майдане Независимости, Софийской и Европейской площадях.

На зданиях Национальной филармонии, Национальной музыкальной академии им. Чайковского, Киевской городской государственной администрации, Главпочтамта, Дома профсоюзов появятся гирлянды в виде украинской вышивки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главную новогоднюю елку столицы украсят 3,6 километров неоновых гирлянд. Ее открытие также запланировано на 19 декабря.