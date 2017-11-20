15:19 20.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Ремонт Владимирской в 2018 году будет завершен

Виталий Кличко недавно проинспектировал ремонт центральных улиц столицы.

Ремонт Владимирской в 2018 году будет завершен

Капремонт улицы Владимирской хотят завершить в мае-июне 2018 г. такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко – в процессе своей инспекции уже выполненных работ по капитальному ремонту Владимирской, а также Льва Толстого. Такие данные распространила пресс-служба мэра.

Он при этом напомнил, что работы на Владимирской - от Льва Толстого до Хмельницкого начали в 2017 г. Это - одна из центральных улиц города. И тут однозначно необходим ремонт – потому что тротуары, а также проезжая часть были в ужасном состоянии - отметил Кличко. В частности, согласно информации пресс-службы, здесь проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, а также заменили люки, сделали двухслойное асфальтобетонное покрытие .

Как сообщал УРА-Информ, ранее обнародовали статистику ремонта украинских дорог.


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