Под Киевом горел склад стройматериалов

Так, горело здание, в котором занимались изготовлением сэндвич-панелей. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины. Согласно данным – возгорание зафиксировано 19-го ноября в 21:10 на ул. Александра Билана, 1 - в одноэтажном складском здании ООО "Каман".

В 23:38 спасатели ГСЧС устранили данный пожар, который уже успел распространиться на 1,5 тыс. кв. м. Огонь ликвидировали 42 спасателя. По итогам случившегося жертв и пострадавших нет. Причина данного возгорания устанавливается.

Как сообщал УРА-Информ, в Кропивницком машина загорелась прямо на ходу.