В Киеве среди бела дня неизвестные похитили женщину

Машина скрылась в неизвестном направлении, однако очевидцам удалось зафиксировать номерной знак автомобиля. Инцидент на проспекте Павла Тычины был спецоперацией и никакой угрозы жизни женщины и другим сотрудникам полиции не существует. В сети появилось видео как неизвестные мужчины просто на глазах прохожих крадут женщину и сажают ее в автомобиль с тонированными стеклами.

Нацполиция просит киевлян не поднимать паники, так как это всего лишь тренировочные учения. Другие подробности пока не разглашаются в интересах следствия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье мужчины в масках похитили человека, его удалось найти.