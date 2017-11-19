17:36 19.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве среди бела дня неизвестные похитили женщину

В Киеве неизвестные затолкали просто посреди улицы похитили женщину и засунули ее в автомобиль, однако в полиции сообщили, что это тренировочная операция для ее сотрудников. Об этом передают в ведомстве столичной Нацполиции.

В Киеве среди бела дня неизвестные похитили женщину

Машина скрылась в неизвестном направлении, однако очевидцам удалось зафиксировать номерной знак автомобиля. Инцидент на проспекте Павла Тычины был спецоперацией и никакой угрозы жизни женщины и другим сотрудникам полиции не существует. В сети появилось видео как неизвестные мужчины просто на глазах прохожих крадут женщину и сажают ее в автомобиль с тонированными стеклами.

Нацполиция просит киевлян не поднимать паники, так как это всего лишь тренировочные учения. Другие подробности пока не разглашаются в интересах следствия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье мужчины в масках похитили человека, его удалось найти.


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