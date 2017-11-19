20:55 19.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100179484:Polishuk

В Киеве на проспекте Победы столкнулись шесть машин

В Киеве в воскресенье вечером, 19 ноября, на проспекте Победы столкнулись сразу шесть машин.

В Киеве на проспекте Победы столкнулись шесть машин

К счастью, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в направлении метро Нивки в левой полосе движения.

Причиной аварии стало несоблюдение одним из водителей дистанции и скоростного режима. Сейчас на месте инцидента работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье вечером, 19 ноября, загорелось трехэтажное здание строительного супермаркета " Агромат".

К счастью в пожаре никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на семь часов вечера спасателям удалось полностью ликвидировать


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив