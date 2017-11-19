В Киеве на проспекте Победы столкнулись шесть машин

К счастью, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в направлении метро Нивки в левой полосе движения.

Причиной аварии стало несоблюдение одним из водителей дистанции и скоростного режима. Сейчас на месте инцидента работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье вечером, 19 ноября, загорелось трехэтажное здание строительного супермаркета " Агромат".

К счастью в пожаре никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на семь часов вечера спасателям удалось полностью ликвидировать