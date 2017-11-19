19:15 19.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горело здание "Агромата" - ФОТО

В Киеве в воскресенье вечером, 19 ноября, загорелось трехэтажное здание строительного супермаркета "Агромат".

В Киеве горело здание

К счастью в пожаре никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на семь часов вечера спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание.

В месте с тем в ведомстве рассказали, что пожар начался около четырех часов вечера. Уже на месте спасатели установили, что горит недостроенный третий этаж здания на улицу Булаховского.

Тут загорелся утеплитель на площади в сто квадратных метров. Уже через час пожарным удалось локализовать возгорание, а еще через час полностью его ликвидирован. Сейчас полиция устанавливает причины пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в торговом центре в городе Энергодар в Запорожской области загорелся торговый павильон торгового комплекса. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара на данный момент устанавливается.


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