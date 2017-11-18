В Киеве обвалилась стенка жилищного недостроя

Инцидент произошел в районе Воздвиженки. Завалилась стена одного из недостроя. По предварительной информации, застройка принадлежит компании "Укрбуд". Покамест информации о пострадавших нет. На место происшествия прибыли медики и несколько автомобилей патрульной полиции. Обстоятельства обвала построя будут устанавливаться, строителей временно эвакуировали со строительной площадки.

Ранее похожий случай произошел в одном из поселков Днепра, там упал плиточный навес подъезда, в результате которого погиб подросток.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одном из жилых домов Херсона обрушилась стена, пострадало несколько человек.