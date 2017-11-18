Сегодня в Киеве будет ограничено движение на Южном мосту

Сегодня будет ограничено движение по Южному мосту, а также по улице Новоконстантиновская. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".
Согласно информации источника, временное ограничение будет действовать с десяти утра и до шести вечера на первой полосе улицы Новоконстантиновская. На этом участке дороги будет проводится замена асфальтового покрытия. Кроме того, будет ограничено движение транспорта на мостовом переходе в направлении с улицы Бажана на Надднепрянское шоссе. Здесь планируют обновить дорожное покрытие накануне зимнего периода.
"Киевавтодор" просит прощения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ведомство провело ремонтные работы по улице Олены Телиги.