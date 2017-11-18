СБУ задержали двух российских агентов

Сегодня в Киеве сотрудники службы безопасности провели задержание гражданина России, он уроженец Чеченской республики. Его обвиняют в убийстве гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя — руководителя аппарата Правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах.

Также был задержан еще один преступник, который занимался кражами дорогих иномарок. Как выяснилось позже, в 2013 году подсудимый россиянин с помощью своего сообщника совершил побег из помещения зала суда города Сандвик в Норвегии. Оба злоумышленника передвигались по территории стран СНГ по поддельным паспортам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно работниками СБУ задержан террорист из бригады "Пятнашка".