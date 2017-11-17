В центре Киева начинаются массовые мероприятия, возможны пробки

Отмечается, что мероприятия продлятся с 17 по 24 ноября с 9:00 до 22:00 на Майдане Незалежности и ул. Крещатик, а также 21 ноября с 9:00 до 14:00 на Софийской и Михайловской площадях.

По случаю Дня памяти жертв Голодомора мероприятия продлятся с 25 по 26 ноября на Майдане Независимости и ул. Крещатик.

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации, будет запрещено движение всех видов транспортных средств 21 ноября с 7:00 до 14:00 на Владимирском проезде.

Также, будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования. И в местах проведения мероприятий запретят остановку и стоянку транспортных средств.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Киев готовится к отмечанию четвертой годовщины Евромайдана, с 17 по 24 ноября на главных площадях столицы состоятся мероприятия по чествованию Дня достоинства и свободы. Отмечается, что в этот день предусмотрено проведение мемориальных, торжественных и культурных мероприятий, церемоний возложения цветов с участием представителей органов исполнительной власти.