18:30 17.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице сообщили про минирование крупных ТРЦ

В столице 17-го ноября проходит волна «анонимных телефонных заминирований».

В столице сообщили про минирование крупных ТРЦ

Так, все так же поступают сообщения про минирование столичных крупных торговых центров. Такие данные распространил "Киев Оперативный". Согласно этой информации – в этот раз поступали сообщения о заминировании торгово-развлекательного центра DreamTown, а также торгового центра "Украина", торгового центра "Квадрат", и еще некоторых станций метро – уточнили в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, 17-го ноября для пассажиров закрыли станцию столичного метро "Лыбидская". Поступило анонимное сообщение про ее минирование. Данное сообщение поступило примерно в 15:30 вечера.


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