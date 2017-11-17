В столице сообщили про минирование крупных ТРЦ

Так, все так же поступают сообщения про минирование столичных крупных торговых центров. Такие данные распространил "Киев Оперативный". Согласно этой информации – в этот раз поступали сообщения о заминировании торгово-развлекательного центра DreamTown, а также торгового центра "Украина", торгового центра "Квадрат", и еще некоторых станций метро – уточнили в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, 17-го ноября для пассажиров закрыли станцию столичного метро "Лыбидская". Поступило анонимное сообщение про ее минирование. Данное сообщение поступило примерно в 15:30 вечера.