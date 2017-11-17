В столичном гараже обнаружены боеприпасы

В Деснянском районе столицы в гараже сотрудники Нацполиции Украины изъяли оружие, а также боеприпасы. Об этом данные передает отдел коммуникации столичной полиции.

Как оказалось - в помещении, где хранились небезопасные предметы, также проживал человек. Сотрудники уголовного розыска столичной полиции - работая над предотвращением незаконного оборота боеприпасов, получили оперативные данные о сохранении опасных предметов в боксе гаражного кооператива. Правоохранители в итоге выяснили, что в данном гараже проживает 32-летний киевлянин - согласно устной договоренности с владельцем этого бокса.

Как сообщал УРА-Информ, боеприпасы были обнаружены на Луганщине.