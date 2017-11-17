20:19 17.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве человек упал на рельсы метро

На одной из станций киевского метрополитена человек упал рельсовую полосу. Об этом передает пресс-служба столичного метрополитена.

В Киеве человек упал на рельсы метро

Сообщается, что потерпевшему нездоровилось, он потерял сознание и свалился вниз на рельсы. Сотрудники метрополитена вытащили мужчину и вызвали медиков. Инцидент произошел вечером около восьми часов. На данный момент на станциях "Теремки", "Выставочный центр" и "Ипподром" движение временно приостановлено. О состоянии здоровья пострадавшего человека не сообщается.

Сотрудники метрополитена рекомендуют киевлянам не пересекать разграничительную линию для избежание подобных инцидентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на станции метро Контрактовая площадь мужчина упал на рельсы, он остался жив.


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