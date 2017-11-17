09:59 17.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве активисты разгромили застройку на Сенном рынке - ФОТО

В четверг вечером, 16 ноября, в Киеве активисты Национального корпуса разгромили стройплощадку на месте снесенного Сенного рынка.

В Киеве активисты разгромили застройку на Сенном рынке - ФОТО

Тут планируется построить жилой комплекс. Как сказано на страничке движения в Facebook, они требуют от центральной и городской власти пересмотра разрешительных документов и отмены разрешений на застройку так называемого ЖК Ярославов Град в 22 этажа.

При этом активисты заявили, что будут блокировать строительные работы до тех пор, пока строительство не будет полностью соответствовать не только нормам градостроительства, но и соответствующим требованиям общественности.

Напомним, 15 ноября городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что КГГА обязала застройщика снести забор на стройплощадке на бывшем Сенном рынке до 17 ноября. Он отметил, что если застройщик этого не сделает сам, забор демонтирует Департамент городского благоустройства.

Как сообщал УРА-Информ, в Кабмине создали рабочую группу по проблемным стройкам Киева. В том числе сообщалось, что группа изучит законность застроек территорий бывшего Сенного рынка на улице Бульварно-Кудрявской.


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