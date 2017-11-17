В Киева до 5 декабря в некоторых районах отключат воду

Это связано с с ремонтными работами. Как сообщает столичное предприятие "Киевводоканал", с 09:30 и до полудня 5 декабря воду отключат в Жулянах на улицах Коласа, Учительская, Мичурина и Московская, а это 84 частных дома.

Отключение воды также возможно с десяти часов вечера 17 ноября до девяти часов утра 18 ноября на улице Владимирской в ​​домах №23, 23б, 23в, 25, 26, 28, 27/23, 27/29, 29/1, 30, 32, 34, на улице Рейтарской в ​​доме №1 и в переулке Георгиевском в доме №2.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро среды, 15 ноября, 62 жилых дома в Киеве остаются без теплоснабжения и горячей воды. Это связано с аварией на теплосетях. Как сообщает компания "Киевэнерго", сейчас на всех этих объектах ведутся ремонтные работы.