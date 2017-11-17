16:20 17.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Станцию "Лыбидская" закрыли для пассажиров

По факту сообщения про минирование станции "Лыбидская" в столице продолжается проверка.

Станцию

Так, столичная станция метро "Лыбидская" была недавно закрыта после сообщения о ее минировании. Такие данные распространила пресс-служба столичного метрополитена. Сообщение о минировании станции  поступило около 15:30.

Также известно, что 16 ноября в Департаменте коммуникации Нацполиции ранее поведали о том, что в Украине с начала 2017 г. поступило около 600 звонков о "минировании". Максимально часо злоумышленники "минировали" административные здания органов власти, а также жилые дома и объекты  инфраструктуры.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре поступала информация про минирование поезда "Киев-Львов".


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